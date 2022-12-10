طريقة عمل أوراك الدجاج بدبس الرمان.. بمذاق لا يقاوم

أوراك الدجاج بدبس الرمان من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل أوراك الدجاج بدبس الرمان.



مقادير أوراك الدجاج بدبس الرمان



٤أوراك دجاج

حزمة كرات بلدي

٦فص ثوم صحيح

٤شريحة زنجبيل فريش

٣فلفل أحمر حار صحيح

كوب دبس رمان

كوب صويا صوص

زيت

٤حبة قرنفل صحيح

٤فص حبهان صحيح

٤حبة يانسون نجمي

٤ورق لورا

ملح

فلفل أسود حب



طريقة تحضير أوراك الدجاج بدبس الرمان



نضع أوراك الدجاج في ماء مغلي حتى تتشمع وينكمش جلدها ثم في حلة بها ماء مغلي نضع التوابل الصحيحة كلها والفلفل الحار والكرات وجزء من دبس الرمان والصويا صوص ونتركها حتى تسلق تماماً ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الزنجبيل والثوم ونقلب ثم نضع أوراك الدجاج المسلوقة ونضيف عليها باقي كمية دبس الرمان والصويا صوص ونضبط الملح والفلفل الأسود ونضيف القليل من الماء المغلي ونقلب ونتركها حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا