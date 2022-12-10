طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج..جديدة وغير تقليدية

كفتة الأرز بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج في البيت.

مقادير كفتة الأرز بالدجاج

كيلو دجاج مفروم

٥٠٠ جرام أرز مصري

٢بصل أرباع

٤فص ثوم صحيح

٢حزمة بقدونس مفروم

٢حزمة كزبرة مفرومة

حزمة شبت مفروم

زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر

ملعقة كبيرة قرفة بودر

٢ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كبابة صيني

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة كمون

ملح

فلفل أسود

زيت غزير للقلي



طريقة تحضير كفتة الأرز بالدجاج



ينقع الأرز ليلة كاملة في الماء ثم يوضع في الكبة مع الزيت ويطحن حتى يتحول لعجينة ناعمة نعومة متوسطة ويضاف لها البصل والثوم ويفرم الخليط حتى ينعم تماماً ثم يضاف الدجاج والخضرة والتوابل كلها وتفرم المكونات حتى تتجانس تماماً ثم تشكل كفتة الأرز بأي شكل حسب الرغبة وترص في أطباق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور وعند القلي تقلى في زيت غزير ساخن وتستخدم في أي وصفة حسب الرغبة وبالهنا والشفا.