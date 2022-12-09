طريقة عمل المفتقة في البيت.. بأسهل الخطوات

المفتقة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص في فصل الشتاء لأنها تساعد الجسم على التدفئة.

فقدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل المفتقة في البيت.



مقادير المفتقة



3 كيلو عسل أسود

كوب دقيق

نصف كوب مغات

3 ملعقة كبيرة تحويجة

ربع كيلو سمسم أبيض

ربع كيلو فول سوداني مجروش

ربع كيلو فول سوداني صحيح

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون



طريقة تحضير المفتقة



على البارد وبعيداً عن أي حرارة يخلط العسل مع الدقيق والمغات والتحويجة والسمسم وملح الليمون حتى تمام الامتزاج ثم ترفع على النار وتترك المفتقة حتى تغلي مع مراعاة التقليب كل فترة قصيرة.

يضاف الفول السوداني المجروش والصحيح وتترك المفتقة بعد الغليان على نار هادئة حتى يثقل قوامها بدرجة حسب الرغبة ثم ترفع من على النار وتترك حتى تهدأ قليلاً ثم تحفظ في برطمان زجاجي وتقدم بالهنا والشفا

ملحوظة :-

من الممكن تحمير الدقيق والمكسرات في الزيت حسب الرغبة