طريقة عمل فول بالطشة.. بأقل المكونات

فول بالطشة من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فول بالطشة بمذاق لا يقاوم.
مقادير فول بالطشة
2علبة فول مدمس
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1فلفل رومي مفروم
1فلفل حار مفروم
2ملعقة كبيرة خل
2ملعقة كبيرة زيت ذرة
ربع كوب طحينة
ملعقة صغيرة كمون
ملح
طريقة تحضير فول بالطشة
في طاسة على النار نضع الزيت ثم نضع الثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار والكمون والملح ونقلب جيداً ثم نضيف الخل ونقلب ثم في طبق التقديم نضع الفول ثم نضع عليه الطحينة وخليط الطشة ويقدم بالهنا والشفا.