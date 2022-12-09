طريقة عمل فول بالطشة.. بأقل المكونات

فول بالطشة من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فول بالطشة بمذاق لا يقاوم.



مقادير فول بالطشة



2علبة فول مدمس

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1فلفل رومي مفروم

1فلفل حار مفروم

2ملعقة كبيرة خل

2ملعقة كبيرة زيت ذرة

ربع كوب طحينة

ملعقة صغيرة كمون

ملح



طريقة تحضير فول بالطشة



في طاسة على النار نضع الزيت ثم نضع الثوم والفلفل الرومي والفلفل الحار والكمون والملح ونقلب جيداً ثم نضيف الخل ونقلب ثم في طبق التقديم نضع الفول ثم نضع عليه الطحينة وخليط الطشة ويقدم بالهنا والشفا.