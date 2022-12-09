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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كشك ألمظ.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل كشك ألمظ
طريقة عمل كشك ألمظ

كشك ألمظ من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ.

قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كشك ألمظ في المنزل.

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مقادير كشك ألمظ 


كوب أرز مصري
كوب زبادي
لتر حليب
٣كوب ماء مغلي
٢مكعب مرقة
سمنة
٢ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل أسود
(الطشة)
٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم
سمنة
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
(للوجه)
بصل محمر جوليان  


طريقة تحضير كشك ألمظ 


نغسل الأرز ونضعه في حلة على النار مع الماء الساخن ونتركه حتى يسلق ثم نضع الحليب ونتركه على نار هادئة مع التقليب حتى يصل للقوام المطلوب ثم نضيف مكعبات المرقة والزبادي والدقيق والملح والفلفل الأسود والقليل من البصل المحمر ونقلب حتى يثقل القوام ثم نضع الطشة ثم نضع الكشك في أطباق التقديم ويزين بالبصل المحمر ويقدم وصحتين وهنا
(لعمل الطشة)
في طاسة على النار نضع القليل من السمنة ثم نضع الثوم ونشوحه حتى يأخذ لون ذهبي ثم نضع الكزبرة الجافة ونقلب جيداً

كشك ألمظ مقادير كشك ألمظ الشيف نونا طريقة تحضير كشك ألمظ طريقة عمل كشك ألمظ

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