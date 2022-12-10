بعد استخراج دودة من وجه إمرأة.. أمراض خطيرة ينقلها البعوض|احذروها

في واقعة غريبة من نوعها في العالم ، اكتشف جراحون روس مرض غريب في وجه سيدة اكتشفوا ديدان تنمو في وجه سيدة ، وقالت وزارة الرعاية الصحية في منطقة موسكو، ان الأطباء أزالوا دودة طولها 12 سم من خد امرأة بعد أن عضتها بـعوضة، حيث كانت السيدة تشكو من تورم وحكة في منطقة الخد، وبعد الفحص، اشتبه الأطباء في إصابة المريض بورم حميد وقرروا إزالته، واثناء إجراء الجراحة تحت تأثير التخدير الموضعي، وجد الأطباء رأس دودة ، وقال فريق اطباء الذين اجروا العملية ان السيدة أصيبت بهذا الطفيل في خدها بعد أن عضتها بعوضة مصابة بالديدان الطفيلية…

لذلك هناك خطر كبير من البعوض لأنه ناقل للأمراض ونقدم رصد لأهم الأمراض التي تنقلها البعوض وكيف نحمي انفسنا منها وفقا لموقع موقع ( أوكزيتيك )



الأمراض المنقولة عن طريق البعوض :

الديدان الخيطية

​تنقل بعض أنواع البعوض هذه الديدان الخيطية التي تسبب الإصابة بداء الفيل والذي يتميز بتورم أجزاء من جسم الإنسان ​

الطفيليات

تنقل بعوضة الانوفيليس الطفيل المسبب لمرض الملاريا وهو المرض الأكثر انتشارا بالعالم​



الفيروسات ​

تنقل بعض أنواع البعوض الفيروس المسبب لعدد من الأمراض، هي حمى الضنك ، والحمى الصفراء ، ومرض شيكونغونيا .

تنتقل أنواع أخرى من البعوض فيروسات تسبب الحمى الدماغية منها :

حمى الوادي المتصدع .

وفيروس غرب النيل (west nile virus )​

الوقاية من الأمراض المنتقلة عن طريق البعوض

يمكن الوقاية من الإصابة بالعدوى بمثل هذه الأمراض عن طريق:

⁃ اتخاذ الوسائل الممكنة للحماية من لدغ البعوض

⁃ ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وتغطية الساقين

في الأماكن المنتشر بها الحشرات واستخدام الكريمات الطاردة لها.

⁃ غلق النوافذ التى تأتي منها البعوض ، بالإضافة إلى استخدام المواد الطاردة للبعوض

⁃ وضع شبك ضيق الفتحات على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات.

⁃ إصلاح أي تمزقات في الناموسيات على النوافذ والأبواب ومعدات التخييم لديك

⁃ استخدام شبك البعوض فوق عربات الأطفال أو أسرّة الأطفال أو عند النوم في الخارج

⁃ تجنب السفر للأماكن التي تتفشى فيها الأمراض المنتقلة بالحشرات قدر الإمكان

⁃ واحرص على تلقي اللقاحات المضادة أو الأدوية للوقاية منها في حال الحاجة للسفر كالحمى الصفراء أو الملاريا مثلاً.

التشخيص

لا يمكن تحديد نوع المرض المنقول بالبعوض إلا عن طريق إجراء اختبارات خاصة بالدم لتحديد نوع الأحياء الدقيقة وبالتالي علاجه



العلاج

إذا كنت تعرضت إلى الإصابة بتفاعلات كبيرة أو شديدة من لدغات البعوض (متلازمة سكيتر)، فتناول مضادات الهيستامين .