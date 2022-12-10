ماجد زيتون: السهر ليلا أكبر عامل لزيادة الوزن

قال الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إنه يجب معرفة تفاصيل كل حالة وكيفية حرقها للسعرات، مثل: المرحلة العمرية وهل هي تقيم فى المنزل او تعمل أو غيرها من الأسئلة المهمة التي توصلنا إلى الإجابة الصحيحة.

وأضاف "زيتون" خلال حواره ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم ماري نعيم، أن وجود عامل هرموني أو وراثي من الممكن أن يتسبب في عدم إنقاص الوزن، منوها بأن السهر خلال الليل يكون اكبر عامل لزيادة الوزن لدي الشباب.

السمنة سم يمشي في الجسم



كما قال ماجد زيتون، إن مرض السمنة عبارة عن "سم" بيمشي في الدم ، ويسبب مشاكل في الغضاريف والمفاصل، والركبة بسبب الوزن الزائد، منوها بأن السمنة تتسبب في الإصابة بالسكر والضغط أيضا.