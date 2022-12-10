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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس اقتصادية قناة السويس: الحكومة تهتم بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها

صدى البلد

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إن الحكومة أطلقت استراتيجية صناعة السيارات من المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مضيفا "تهتم الحكومة بتصنيع السيارات وليس تجميعها".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم / السبت/ في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، بين رئيس المنطقة الاقتصادية والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي مع ممثلي الشركات الفرنسية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفتح آفاق التعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك خلال اليوم الثاني من مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الفرنسية.

وأضاف جمال الدين - وفق بيان للمنطقة الاقتصادية - أن صناعة السيارات ومكوناتها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية 2020 /2025.

وتابع أن المنطقة بعد استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة أصبحت تستهدف 21 قطاعا صناعيا من بينهم قطاع مشروعات الوقود الأخضر، موضحا أن من أبرز هذه القطاعات صناعة السيارات التي يتم إنشاء مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات لاستقطاب هذه الصناعة بالتنسيق مع المطور الصناعي الرئيسي لمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار جمال الدين إلى إنه تم توقيع بعض الاتفاقيات للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، فضلاً عن التركيز في الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة بجانب المضي قدما في تسريع وتيرة العمل بالشركة الوطنية لصناعات مستلزمات السكك الحديدية التي تستهدف توطين صناعات مستلزمات هذا القطاع وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية منها.

وخلال الجلسة عرض رئيس المنطقة الاقتصادية على المشاركين شرحاً تفصيليا لباقي القطاعات المستهدفة التي تجري الهيئة دراسات فيها لتوطينها تبعاً للاحتياجات والتوجهات العالمية.

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