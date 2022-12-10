مقتل جندي.. تجدد القصف التركي على سوريا والعراق

تجدد القصف التركي على عدد من المناطق السورية والعراقية، اليوم السبت، في الوقت الذي تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

وذكر مصدر أمني عراقي لشبكة “السومرية نيوز” اليوم السبت، أنه تجدد القصف التركي على قضاء العمادية في دهوك.

وأوضح المصدر أن الطائرات التركية قصفت مناطق مطلة على قرية برجى في منطقة نهيلى التابعة لناحية ديرلوك في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، مشيرًا إلى أن "الاستهداف كان لمواقع تابعة ل‍حزب العمال الكردستاني".

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على حجم الأضرار الناجمة من القصف.

سوريا

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل عنصر من القوات السورية اليوم، جراء تعرض نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري في قرية سموقة بريف حلب الشرقي لقصف مدفعي وصاروخي تركي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد اليوم، بأن القوات البرية التركية المتمركزة في قاعدة جلبر في ناحية شيراوا قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت وقريتي دير جمال وزويان بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

جاء ذلك، بعد استهداف طائرة درون انتحارية موقعاً بين قريتي عقيبة وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين، دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية.