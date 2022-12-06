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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعهد بمواجهة الإرهاب بشمال سوريا.. أردوغان: سنحقق انتصارات لا يتوقعها أحد

الرئيس التركي
الرئيس التركي


أكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب في شمال سوريا.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان: "سنزيد أصدقاءنا، وسيعلم أعداؤنا حدودهم، ولدينا القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديدا لبقائنا".

وفي سياق أخر، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، استعداد روسيا للوساطة بين سوريا وتركيا واستضافة المفاوضات بين قيادتي البلدين.

وقال بوجدانوف لقناة "روسيا اليوم": "نحن على ثقة تامة بأن عقد مثل هذه اللقاءات يحتاج إلى نهج جاد وواضح، حتى لا يكون لهذا الاجتماع صفة رسمية فقط، بل ليحقق ​​نتائج إيجابية ضرورية لسوريا وتركيا والمنطقة بأسرها".

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وأضاف: "نرحب بهذه الخطوة ونحن مستعدون دائما للتجاوب مع أصدقائنا السوريين وشركائنا الأتراك، وإذا كانوا يرون أن هناك فائدة في وساطتنا أو حاجة لتوفير منصة روسية لعقد مثل هذه الاجتماعات، فنحن دائما على استعداد".

وأكد أن عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الإرادة السياسية لقيادة البلدين.

وتهدد تركيا منذ فترة بشن عملية عسكرية موسّعة شمال سوريا، وتستعد لثانية شمال العراق بعد إلقاء اللوم على مقاتلين أكراد سوريين في تفجير إسطنبول الأخير في شارع الاستقلال الذي ذهب ضحيته العشرات.
 

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