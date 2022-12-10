نهى طلعت : إنجازات مصر في حقوق الإنسان يجب التحدث عنها بفخر

علقت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لـ حقوق الانسان، على بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم بشأن حقوق الانسان.

وأوضحت طلعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن بيان وزارة الخارجية جاء وافيًا وشاملا، وتطرق لنقاط كانت محل نقاش بالفعل.

الاحتياجات الأساسية

وتابعت نهى طلعت، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على الاحتياجات الأساسية للإنسان المصرى.

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قائلة:" حققنا انجازات فى ملف حقوق الانسان يجب التحدث عنها بكل فخر".

وقالت وزارة الخارجية إن مبادرات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطت قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.