شطة : مباراة فرنسا وانجلترا صعبة ومستحيل توقع الفائز

كشف عبدالمنعم شطه نجم الأهلي السابق عن توقعاته لمباراة فرنسا وانجلترا في ربع نهائي كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

واكد شطة في تصريحات خاصه لصدي البلد أن مباراة فرنسا وانجلترا صعبه للغايه خاصه وأنها بين منتخبين يمتلكان افضل الإمكانيات.

واضاف أن المباراة ستكون ممتعة بالتأكيد ولكن من الصعب توقع المنتخب الفائز خاصه وان امكانيات الفريقين متقاربة

وتابع أن نسخه كأس العالم قطر استثنائية وجاءت بالعديد من المفاجآت الغير متوقعه

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه أمام فرنسا، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:.

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: ستونز - ماجواير - والكر - شاو

خط الوسط: ديكلان رايس - هندرسون - بيلنجهام

خط الهجوم: ساكا - كين - فودين.