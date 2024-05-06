عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: مصر انتصرت للشعب الفلسطيني.. وتهور نتنياهو يقود المنطقة لحرب أوسع

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على غزة تاريخي ومشرف، وقد تحركت مصر منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوي، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه رغم المفاوضات التي تجريها مصر عبر الوساطة ، فإن الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويتعنت من أجل استمرار الحرب، وهو الآن يهدد ويتخذ إجراءات لشن هجومًا بريا على رفح الفلسطينية، ليواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أي هجوم على رفح سيودي بحياة مئات آلاف الأرواح من الأشقاء.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة التي يقتحم فيها رفح بريًا، من أجل مد أمد الحرب، حتى لا يخسر نتنياهو مقعده ويُجر إلى المحاكمة، لافتًا إلى أن نتنياهو سيدفع ثمن تهوره وتحركاته التي تجر المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا.

وشدد المستشار رضا صقر على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات من الجانبين الإسرائيلي وحماس، مشيرًا إلى تحذير  مصر للأطراف من خطورة التصعيد الحالي وتأكيدها على ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها.

الاتحاد غزة حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد المستشار رضا صقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

ضربة قوية للأهلي..غياب نجم الفريق عن نهائي أفريقيا أمام الترجي

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة برفح الفلسطينية

البرلمان العربي يحذر من اجتياح رفح وارتكاب جريمة إبادة جماعية جديدة

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

تعليق أمريكي بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على عملية رفح

البيت الأبيض: صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل الوسيلة الوحيدة لتجنب اجتياح رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فستان مجسم.. مي سليم تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة تحضير حلوى الليمون اللذيذة

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ