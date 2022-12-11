انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق التهم شقة سكنية بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة لموقع حريق شقة سكنية لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وراء الحريق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم داخل شقة بالمطرية .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغ بحريق داخل شقة بعقار سكني بالمطرية.

علي الفور تم توجيه قوات الإطفاء وتم محاصرة كرات اللهب التي التهمت محتويات والسيطرة علي الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق.