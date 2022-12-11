حبس لص سرق متعلقات من سيارة في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج".

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة قرر بإكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها بحيازة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"وأقرا بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشادة ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.