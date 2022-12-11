ارتعاش العين مؤشر لثلاث أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

عادة ما يكون ارتعاش العين شائعًا وبسبب تشنج عضلات الجفن، ويكون في الغالب في الجفن العلوي ويتوقف من تلقاء نفسه في غضون بضع دقائق أو ساعات، وإذا بدأ الجفن السفلي والعلوي بالارتجاف وظلا هكذا لأسابيع أو أكثر، فقد يكون ذلك أيضًا تحذيرًا من مرض خطير.

يسمى ارتعاش العين في اللغة الطبية Myokymia

عندما تبدأ عضلات العين في الانقباض، تبدأ في الوميض، هناك العديد من الأسباب الشائعة لهذا. معظم الحالات ناتجة عن الإجهاد وإجهاد العين وقلة النوم والاستهلاك المفرط للكحول، كما أن من يعاني من مشاكل في الرؤية تبدأ عيونهم بالرفرفة عندما يكون هناك المزيد من التوتر.

بصرف النظر عن هذا، يمكن أن يكون السبب في ذلك هو الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة، أما إذا كانت العين ترتعش لكل هذه الأسباب فإنها تتوقف في يوم أو يومين.

وفقًا لتقرير المعاهد الوطنية للصحة، إذا كانت العين ترمش باستمرار لعدة أيام ، فقد يكون ذلك من أعراض مرض خطير، ومن الناحية الطبية يتم وصف ثلاث حالات مختلفة من الوميض التي تسمى تقلص عضلي، وتشنج الجفن، وتشنج نصف الوجه.

ميوكيميا الجفن

في هذه الحالة، يكون رمش العينين خفيفًا هذا هو السبب الأكثر شيوعًا والذي يرتبط بنمط الحياة. يحدث هذا من حين لآخر ويتحسن من تلقاء نفسه في غضون ساعات قليلة أو يوم أو يومين.

وهذا بسبب الإجهاد، إرهاق العينين، تناول كميات كبيرة من الكافيين، قلة النوم أو الاستخدام المفرط للهاتف المحمول والكمبيوتر.

تشنج الجفن الأساسي الحميد

يعتبر من الأمراض الخطيرة المتعلقة بالعيون، ويحدث هذا المرض عندما تبدأ عضلات العين في الانكماش، وهذا يمكن أن يسبب الضرر للعيون.

عندما يرمش الشخص المصاب بهذا المرض جفونه فإنه يشعر بالألم، ويصبح من الصعب فتح العينين عدة مرات، وتظل العيون منتفخة وتبدو مشوشة جنبا إلى جنب مع الجفن، وتبدأ العضلات حول العين بالارتعاش.

تشنج نصفي

في هذا المرض، يتقلص نصف الوجه ويؤثر تأثيره أيضًا على العين. بسبب هذا المرض ، في البداية ترتعش العين ثم تبدأ عضلات الخدين والفم بالارتعاش.

وعادة ما يكون بسبب نوع من التهيج وانقباض أعصاب الوجه، هذا النوع يشمل اضطرابات مثل خلل التوتر في عنق الرحم والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون.

استرخاء العقل والعينين

إذا كانت عينك ترتعش، فامنحها راحة: اذهب للمشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة، انخرط مع الأصدقاء أو العائلة، وإذا كان لديك وقت احصل على نوم جيد، لتقليل وميض العينين، وتجنب استخدام الهاتف المحمول أو التلفزيون خلال هذا الوقت.

تحسين النظام الغذائي

إذا كان لديك المزيد من المشاكل مع رمش العين، فعليك تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والوجبات السريعة من نظامك الغذائي: قم بتضمين الخضار والفواكه الخضراء الصحية في النظام الغذائي اليومي، أيضًا اشرب الكثير من الماء ، حتى يتخلص الجسم من السموم ويحصل على العناصر الغذائية الأساسية.

استخدام قطرات العين

إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر، فاستخدم قطرات عين مزلقة بعد استشارة طبيبك. ضعه في العين 2-3 مرات في اليوم: نتيجة لذلك ستبقى الرطوبة اللازمة في عينيك وستتم إزالة مشكلة جفاف العين.

قم بفحص العين

يجب إجراء فحص منتظم للعين، بحيث يمكن علاجها في الوقت المناسب إذا كانت العين ضعيفة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على العينين وستكون قادرة على العمل بشكل أفضل.