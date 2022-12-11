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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على غيابات الزمالك أمام بيراميدز

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة هامة أمام بيراميدز مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأبيض مباراته وهو يفتقد لخدمات العديد من لاعبيه المؤثرين لأسباب مختلفة، ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري لعدم الجاهزية، ويفتقد الفريق لخدمات كلا من محمود حمدي " الونش"، مدافع الفريق للإصابة بقطع في وتر الخلفية، وإبراهيما نداي جناح الأبيض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ويغيب محمد أشرف روقا لاعب الوسط للإيقاف كما يغيب عمر جابر للإصابة، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للإصابة برشح في الركبة، وحسام أشرف ومحمد طارق لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:-

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح -  عبد الله جمعة.

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار"  محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.

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