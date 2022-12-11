رئيس أكاديمية البحث العلمي : نستضيف خبراء من دول مختلفة لتعظيم الاستفادة منهم

استضافت اليوم أكاديمية البحث العلمي الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية ، للحديث عن الحاضنات التكنولوجيا لدعم رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المبتكرين .



ويأتي ذلك في إطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية.



كما تأتي استضافة الخبراء لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في ضوء رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مخرجات البحث العلمي واحتضان الأفكار الواعدة لتخليق تكنولوجيات وطنية والإرتقاء بالاقتصاد القومي .



و كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن استضافة الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية اليوم تاتي في اطار التعاون و تبادل الخبرات في مجال احتضان رواد الاعمال مع الدول المختلفة و لتقيم ما تم تنفيذه بالمشروع خلال الفترة السابعة

و أوضح أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" أصبح يغطي معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية ، و اشار الي انه يتم خلاله مساعدة رواد الأعمال الذين يمتلكون فكرة أو إبتكار في أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة، وتعتبر الحاضنة أحد عوامل الدعم في برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة و بالتالي خلق فرص عمل ذات مردود علي الإقتصاد المحلي وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة و تقديم قيمة حقيقية مبتكرة للمستهلك.



و يهدف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة علي لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلي الدعم الفنى واللوجيستي.

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان

خبير أمريكي في اكاديمية البحث العلمي الان