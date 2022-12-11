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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صقر : الحاضنات التكنولوجية مشروع يربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع

اكادمية البحث العلمي
اكادمية البحث العلمي

استضافت اليوم أكاديمية البحث العلمي  الخبير الأمريكي الدكتور/ تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية ، للحديث عن الحاضنات التكنولوجيا لدعم رواد الأعمال و أصحاب الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المبتكرين .  

و كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى  في تصريح لصد البلد أن مشروع الحاضنات التكنولوجية أحد أهم المشروعات التي تنفذها الأكاديمية خلال الفترة الحالة حيث يعزز ربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

و تابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن استضافة الخبير الأمريكي الدكتور/ تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية اليوم تاتي في اطار التعاون و تبادل الخبرات في مجال احتضان رواد الاعمال مع الدول المختلفة و لتقيم ما تم تنفيذه بالمشروع خلال الفترة السابعة

ونوه الي انه تأتي استضافة الخبراء لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في ضوء رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مخرجات البحث العلمي واحتضان الأفكار الواعدة لتخليق تكنولوجيات وطنية والإرتقاء بالاقتصاد القومي .


و كشف الدكتور محمود صقر انه يهدف البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة علي لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلي الدعم الفنى واللوجيستي.


وتأتي استضافة الخبير الأمريكي في اطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية . 

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