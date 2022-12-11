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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الثلاثاء.. مقرأة لكبار القراء برواية ورش بمسجد الإمام الحسين

مقرأة كبار القراء
مقرأة كبار القراء

تعقد وزارة الأوقاف، مساء الثلاثاء المقبل، مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه والتي يترأسها الدكتور عبدالكريم صلاح رئيس لجنة المصحف.

مقرأة لكبار القراء

وتتكون مقرأة كبار القراء من التالي: "الشيخ أحمد نعينع،  أحمد تميم المراغي، محمود الخشت، طع النعماني، ياسر الشرقاوي، محمود علي حسن، يوسف حلاوة". 

افتتاح 16 مسجدًا الجمعة القادمة 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها السادة مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 16/12/2022م، وعددها ( 16 ) مسجدًا، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 459 ) مسجدًا، منها ( 372 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87  ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  الرحمن القبلي – هربشنت - ببا
2.  البصرية – عزبة البصرية – دلاص – مركز ناصر 
3.  الرحمن الغربي – طما فيوم - اهناسيا
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4.  الكبير – الزهويين – شبين القناطر غرب 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
5.  الشهيد قصدي – العركي – مركز فرشوط

مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
6.  عبد القوي غنيم- لاصيفر – دسوق بحري
7.  عباد الرحمن – الطيبة – الحامول غرب
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8.  حسن البرنسي – نجيب محفوظ- حوش عيسى
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
9.  الرحمن – عزبة شفيع – جزيرة السعادة - الزقازيق
10.  سلمى – قنتير - فاقوس
11.  الكبير – عزبة الشامي – كفر صقر 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
12.  الحاج عزت – جبل دروة – مركز ملوي 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13.  النور المحمدي – المقراني – يوسف الصديق

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1.  الشاعر محمود أبو الوفا – الديرس - أجا
مديرية أوقاف مرسى مطروح
م المسجد وعنوانه
2.  الدفراوي –  شارع التهريب – إدارة غرب 
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
3.  التقوى العشر آلاف – النوبارية – أبو المطامير

كبار القراء مقرات مقرأة كبار القراء رواية ورش عن نافع الإمام الحسين رئيس لجنة المصحف وزارة الأوقاف

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