عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض مؤقت حول الكتابة بمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية

صدى البلد

تحت عنوان ""الكاتب وأدواته في مصر القديمة” أقام قسم المعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، معرضًا مؤقتا حول الكتابة في مصر القديمة والذي سيستمر حتى 30 ديسمبر الجاري.

وأوضح الأستاذ إبراهيم على مدير عام المتحف أن المعرض يضم تمثالين للمعبود جحوتي معبود الحكمة والمعرفة في مصر القديمة؛ أحدهما بهيئة قرد البابون والآخر في هيئة آدمية برأس الطائر أبومنجل، بالإضافة إلى لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالخط الهيروغليفي.

جدير بالذكر أن متحف تل بسطا يُعد متحف موقع يحتضن الكنوز الأثرية الموجودة بمحافظة الشرقية وعرضها للزائرين لرفع الوعي الأثري لديهم.

بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2006، لكن جميع الأعمال توقفت به عام 2010، واستؤنفت مرة أخرى عام 2017 حتى تم افتتاحه عام 2018.
يتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة رائعة من تماثيل المعبودات المصرية القديمة، من أهمها تمثال المعبودة باستت والتي كانت المعبودة الرئيسية للمنطقة، أدوات الحياة اليومية والزينة، وتماثيل التراكوتا المصنوعة من الطينة المحلية والتي اشتهرت في العصرين اليوناني والروماني، فضلاً عن مجموعة من العملات والحلي وأدوات الإضاءة كالمسارج وأدوات الزينة التي تعكس مظاهر الحياة اليومية في مصر عبر العصور المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

رفع الإيقاف عن عمر كمال وتغريمه 50 ألف جنيه

أول تعليق من محمود الخطيب بعد إنجاز المغرب في المونديال

سكرانة وفوقتها بطريقتي .. اعترافات سائق فى واقعة التعدي على سائحة عربية

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك .. كاف يُعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا رسمياً

35 درجة.. إعلان جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

ترشيحاتنا

30 يوما للتظلم ومفاجاة في سعر المتر.. بشرى سارة في ملف التصالح

رسالة تحفيز من بنزيما للاعبي منتخب فرنسا قبل مواجهة المغرب في المونديال

غيران على مصر.. هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة بعد إنجاز المغرب بالمونديال

دينا تقدم أحدث تصميماتها لشتاء 2023 |شاهد

بـ 1500 جنيه بس.. أرخص موبايل نوكيا في مصر

ننشر أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى المحلات .. طريقة عمل الكريب الحادق بخلطة الفراخ

احترس.. عادات خاطئة لن تتوقعها تدمر أسنانك

طريقة تحضير الشكشوكة بخطوات بسيطة

5 أسباب لن تتوقعها وراء انسداد الأنف.. تعرف عليها

فيديو

الزمالك وبيراميدز .. 8 غيابات عن تشكيل الأبيض.. وموقف الونش

إيقافه عن الغناء.. خلاف جديد لـ عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

مصطفى كامل: هطهر نقابة الموسيقيين.. ومؤدو المهرجانات يمتلكون سيارات أحسن مني| حوار

طاقية الإخفا.. صينيون يبتكرون عباءة تحول الإنسان لـ "شبح" أمام الكاميرات| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ