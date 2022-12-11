حقيقة خطف بلوجر شهير وانتحار زوجها

أثارت البلوجر هدير عاطف جدلا بعد اختفاءها صباح اليوم هي وابنتها .

ونشر طليقها " استوري " عبر حسابه الشخصي انستجرام ، يوضح اختفاء ابنته وطليقته منذ امس وعدم معرته ماكنها . ، خاصة انه تعرض للتهديدات منذ فترة فصيرة بخطف ابنته وزوجته ، مما ادي الي الانفصال .

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف : “ الحقوا هدير وكايلا ، بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقي عمرى وحق بنتي ، ولا عرفت اساعدهم ولا اساعد نفسي ، اشبعوا بالفلوس وانا مش عايز منها حاجه ، حتي نفسي مش عاوزها .

وتابع : “ لو في ادمن بينزل الاستوري يبقي الفلوس في امان بس بلال مش في امان او مات او في المستشفي ” .