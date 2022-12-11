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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري: مصر أصبحت من الدول الأكثر نشاطا في رقمنة الخدمات الحكومية

صدى البلد

أكد محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، أن مصر أصبحت من الدول الأكثر نشاطا في رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتابع عزام خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن افتتاح أول مركز تكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد ببورسعيد، خطوة جيدة في مفهوم تيسير وتسهيل الأعمال على القطاع الخاص وضم القطاع غير الرسمي.

الشباك الواحد

وأضاف استشاري التحول الرقمي، أن التحول نحو مفهوم الشباك الواحد حلم منذ سنوات طويلة، مؤكدا أنه يساهم فى تسريع الأعمال.

وأكد محمد عزام، استشاري التحول الرقمي،أن مفهوم الشباك الواحد يساهم فى رفع تصنيف مصر فى إدارة الأعمال. 

الشباك الواحد التحول الرقمي القطاع الخاص بورسعيد الخدمات الحكومية

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