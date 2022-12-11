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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير ورصف مدينة العياط ..صور

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف وتشمل تركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع محمد فؤاد أبوهميلة بمدينة العياط .

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعه المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير والمشروعات الخدمية بنطاق مراكز ومدن المحافطة.

 وجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال. 
كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية بشوارع مدينة العياط مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمركز العياط بتفقد الوحدات المحلية لقرى المتانيا وميت القائد والناصرية وجرزا، لمتابعة أعمال النظافة والأشغالات بداخل القرى.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من أهالي القري للأستماع الي مطالبهم وشكاواهم والعمل علي حلها بشكل سريع.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته، المهندس محمود فؤاد رئيس مركز العياط، والمهندس أنور معوض المشرف علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياه الجيزة، ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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محافظ الجيزة مدينة العياط شارع محمد فؤاد أبوهميلة تركيب بلاط الانترلوك بلاط الانترلوك مياه الشرب والصرف الصحي

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