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مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران، تغطية خاصة عن مباريات الجولة الثانية اليوم الإثنين، في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بدولة قطر.

شاهد الفيديو:

وحجز منتخب البرازيل مقعد في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الصعب على سويسرا بهدف دون مقابل للاعب خط الوسط كاسيميرو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم بقطر، ليصبح المنتخب الثاني بعد فرنسا في الوصول لدور 16.

واستطاع كارلوس كاسيميرو تسجيل هدف الانتصار للبرازيل في الدقيقة 83 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية بيمناه من داخل منطقة جزاء سويسرا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد البرازيل لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة ليصبح ثاني المتأهلين لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم بعد منتخب فرنسا.

على جانب آخر نجحت المنتخبات الإفريقية في صنع ريمونتادا تاريخية لدى المشاركة فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 فى الجولة الثانية من منافسات العرس العالمي.

وفاز منتخب غانا على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم.

وجاء هدف التقدم لمنتخب غانا في الدقيقة 24 عن طريق المدافع الغاني محمد ساليسو، بينما سجل محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ونجح محمد قدوس في تسجيل الهدف الثالث لمنخب غانا والثاني له في المباراة عند الدقيقة 69.

شاهد الفيديو:

كأس العالم كأس العالم 2022 دولة قطر كارلوس كاسيميرو منتخب البرازيل منتخب فرنسا منتخب كوريا الجنوبية

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