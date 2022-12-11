الشرطة تدخلت.. ناشط بيئي يتعرض لموقف صعب أثناء احتجاج في ألمانيا.. فيديو

تعرض ناشط بيئي لموقف صعب أثناء احتجاج لحركة Letzte Generation النسخة الألمانية من حركة Just Stop Oil البريطانية التي تهدف إلى التزام الحكومات بوقف ترخيص وإنتاج الوقود الأحفوري الجديد.

Letzte Generation

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فقد دفن الناشط الألماني يده في مادة صمغية تحت رمال الأرض.

اضطرت قوات الشرطة الألمانية إلى التدخل بحفار طريق لإخراج يد المتعصب البيئي أثناء احتجاجات نظمتها حركته بالشارع.

وثق مقطع فيديو استخدام قوات الشرطة الألمانية حفار طريق كهربائي لفك المنطقة المحيطة بيده أرضا بعد عدة محاولات فاشلة لإذابة الغراء وإزالته.

ناشط بيئي يتعرض لموقف صعب أثناء احتجاج بألمانيا

تعطيل حركة المرور

وبعد تمكن قوات الشرطة الألمانية من إزالة رجل الناشط البيئي من الأرض، نجح بدوره في الوقوف والمشي مع بقاء جزءا ملتصقا بيده.

ولم تُعرف بعد حالة يد الناشط البيئي، حيث لم ينشر Letzte Generation أي تحديثات أخرى حول هذه المشكلة والتي تسببت في تعطيل حركة المرور بالطريق الألماني.

واستخدمت الحركة البيئية أيضا تكتيكات مماثلة لـ Just Stop مثل: رش المباني بالطلاء البرتقالي، ورمي الطحين على الأعمال الفنية من قبل.