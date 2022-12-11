عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعلن نجاح التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا

صدى البلد

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عن نجاح الشراكة والتعاون بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في جنوب أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

ونشر الموقع الرسمي للوكالة الدولية صورة من الاجتماعات السابقة بين مسئولي المنظمة المصرية ومنظمة جنوب إفريقيا، مؤكدا نجاح الشراكة في مجال مكافحة المنشطات بين مصر وجنوب إفريقيا برعاية الوكالة الدولية.

يأتي ذلك في إطار علاقات التعاون الثنائية بين المنظمات الوطنية على مستوى العالم، في إطار ستراتيجية "وادا" لتبادل الخبرات في مجال مكافحة المنشطات، وذلك على مستوى التعليم والتحاليل وسحب العينيات وكيفية التعامل في حالة إيجابية العينة، وأيضا في مجال اللوائح ووضع ستراتيجية شاملة للعمل بمنظمات مكافحة المنشطات.

وشهدت الأشهر الماضية اجتماعات مشتركة بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في حضور الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي وفريق العمل، وخالد جالنت المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية في جنوب إفريقيا وفريق العمل، بحضور ممثلين عن الوكالة الدولية، وذلك عن طريق الاجتماعات المباشرة أو عبر الفيديو كونفرنس.

من جانبها أشادت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالنتائج التي تحققت من التعاون المثمر بين مصر وجنوب إفريقيا بشراكة مع الوكالة الدولية في مجال مكافحة المنشطات.

وأكدت أن اللقاءات الشهرية بين الأطراف الثلاثة كانت إيجابية للغاية، تحققت خلالها أكبر استفادة ممكنة من خلال تبادل الخبرات بين مصر وجنوب إفريقيا فيما يخص طرق التعليم والوقاية من خطر المنشطات، وكذلك سحب وتحليل العينات واللوائح الخاصة بالعقوبات في حال إيجابية العينة.

وأشارت إلى أن "وادا" في نهاية هذه اللقاءت أجرى تققيما للتعاون وأثبت التقييم أن مصر حققت جودة بنسبة 100% في مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

أردوغان يهدد بضرب اليونان بالطائرات الحربية .. لهذا السبب

30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

ترشيحاتنا

النائب محمد أبو العينين: مصر لديها فرص كثيرة للاستثمار في السياحة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 11-12-2022

بسبب ساندويتش فول فاضي.. عمرو أديب يهاجم التجار والبائعين

مفتاح العلاقة بين العبد وربه.. علي جمعة يحذر العصاة من 5 أفعال

علي جمعة: السحر أثره مثل الأنفلونزا لا يدوم ويذهب بأقل ما يكون

انتصار السيسي لـ فتيات مصر: أنتن قوة الدولة ومستقبلها المشرق وقادة المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند لهذا السبب..أجرأ إطلالات إليسا

سعر حقيبة لدمية ابنة كريستيانو رونالدو يتخطى المليون و ٢٠٠ الف جنيه

بعد انتشارها.. كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

صراخ الأسفلت بأكتوبر.. القصة الكاملة للقبض على طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ