الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعلن نجاح التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عن نجاح الشراكة والتعاون بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في جنوب أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

ونشر الموقع الرسمي للوكالة الدولية صورة من الاجتماعات السابقة بين مسئولي المنظمة المصرية ومنظمة جنوب إفريقيا، مؤكدا نجاح الشراكة في مجال مكافحة المنشطات بين مصر وجنوب إفريقيا برعاية الوكالة الدولية.

يأتي ذلك في إطار علاقات التعاون الثنائية بين المنظمات الوطنية على مستوى العالم، في إطار ستراتيجية "وادا" لتبادل الخبرات في مجال مكافحة المنشطات، وذلك على مستوى التعليم والتحاليل وسحب العينيات وكيفية التعامل في حالة إيجابية العينة، وأيضا في مجال اللوائح ووضع ستراتيجية شاملة للعمل بمنظمات مكافحة المنشطات.

وشهدت الأشهر الماضية اجتماعات مشتركة بين المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في حضور الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي وفريق العمل، وخالد جالنت المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية في جنوب إفريقيا وفريق العمل، بحضور ممثلين عن الوكالة الدولية، وذلك عن طريق الاجتماعات المباشرة أو عبر الفيديو كونفرنس.

من جانبها أشادت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالنتائج التي تحققت من التعاون المثمر بين مصر وجنوب إفريقيا بشراكة مع الوكالة الدولية في مجال مكافحة المنشطات.

وأكدت أن اللقاءات الشهرية بين الأطراف الثلاثة كانت إيجابية للغاية، تحققت خلالها أكبر استفادة ممكنة من خلال تبادل الخبرات بين مصر وجنوب إفريقيا فيما يخص طرق التعليم والوقاية من خطر المنشطات، وكذلك سحب وتحليل العينات واللوائح الخاصة بالعقوبات في حال إيجابية العينة.

وأشارت إلى أن "وادا" في نهاية هذه اللقاءت أجرى تققيما للتعاون وأثبت التقييم أن مصر حققت جودة بنسبة 100% في مكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.