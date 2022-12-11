والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف بالنشر عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها صباح اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 حيث تم نشر ستوري عبر انستجرام من قبل طليقها بلال انه تم اختتطاف زوجته و ابنته و هو ليس على علم ما جعل الجميع في حالة خوف من ما ممكن ان يحدث لهما.





أثارت البلوجر هدير عاطف جدلا بعد اختفائها صباح اليوم هي وابنتها .



ونشر طليقها "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، يوضح اختفاء ابنته وطليقته منذ أمس وعدممعرفة مكانهما، خاصة أنه تعرض للتهديدات منذ فترة قصيرة بخطف ابنته وزوجته .

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقا عمري وحقبنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي ، اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها .

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى ” .