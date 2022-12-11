عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

صدى البلد

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف بالنشر عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ  بعد اختفاء ابنتها صباح اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 حيث  تم نشر ستوري عبر انستجرام من قبل طليقها بلال انه تم اختتطاف زوجته و ابنته و هو ليس على علم  ما جعل الجميع في حالة خوف من ما ممكن ان يحدث لهما.


 

أثارت البلوجر هدير عاطف جدلا بعد اختفائها صباح اليوم هي وابنتها .
 

ونشر طليقها "ستوري" عبر حسابه الشخصي  على موقع إنستجرام ، يوضح اختفاء ابنته وطليقته منذ أمس وعدممعرفة مكانهما، خاصة أنه تعرض للتهديدات منذ فترة قصيرة بخطف ابنته وزوجته .

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقا عمري وحقبنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي ، اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها . 

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى ” . 

البلوجر الشهيرة هدير عاطف البلوجر هدير عاطف البلوجر هدير عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

250 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر وهذه قيمته اليوم

نقل جميع مباريات كأس العالم المتبقية عبر بي إن سبورتس المفتوحة

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

مجلس الشيوخ يرفض التصالح مع مخالفات تغير النشاط ..تفاصيل

بشرى سارة.. قرار استثنائي من beIN Sports بشأن مباريات المغرب بكأس العالم

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أزمة مالية وخلاف أسري ومولود جديد

ترشيحاتنا

اتقبض عليه قبل كده.. أبوكيان طبع منشورات بيع المخدرات من اجل عملاء جدد .. تفاصيل جديدة

أبو العينين: مصر عززت حقوق الإنسان باستراتيجية وطنية والتدخل في شؤوننا مرفوض.. لدينا فرص استثمارية واعدة في السياحة.. ودول المتوسط تتمتع بثروات يجب استغلالها

أخبار الرياضة| مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك بأفريقيا.. وليفربول "صلاح" يخسر مرتين

عاجل.. تفاصيل القبض على البلوجر هدير عاطف

تفاصيل استبعاد عبد الله السعيد من مباراة الزمالك.. عقوبة قاسية بسبب خناقته مع مصطفى فتحي

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

والدة البلوجر المخطوفة تنهار باكية: بنتى مالهاش ذنب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

هل دخل هالاند الإسلام؟.. قصة مسجد عشقه مهاجم مانشستر سيتي

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ