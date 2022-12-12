عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عبد الجليل: مخرج نصحني بعدم تقديم شخصية نجيب الريحاني.. ڤيديو

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

أكد الفنان عمرو عبد الجليل، في ندوة تكريم مسلسل “الضاحك الباكي” أن الامر الذي شجعه لتقديم شخصية نجيب الريحاني هو المخرج محمد فاضل.

 

وقال عمرو عبد الجليل، في تصريح لـ كاميرا"صدى البلد": فيه مخرج مكنش مشجعني اعمل شخصية نجيب الريحاني ومش هقول اسمه".

 

وتابع: "وثقت في المخرج محمد فاضل، وهو اللي شجعني اعمل الشخصية وقدمتها ونجحت بالفعل".

 

عمرو عبد الجليل: ترددت سنوات في تقديم شخصية نجيب الريحاني

محاولة اغتيال عمرو عبد الجليل.. تفاصيل البرومو الدعائي لمسلسل الضاحك الباكي

وأدارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.

عمرو عبد الجليل الفنان عمرو عبد الجليل الضاحك الباكي محمد فاضل المخرج محمد فاضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

موضوعات متعلقة

هاني سرحان: بدء تصوير مسلسل سوق الكانتو

مش كل قط يتقاله يا مشمش .. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد لوسي

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي.. شاهد

أخبار الفن| وقف عمر كمال عن الغناء.. إعلامية شهيرة تتعرض لحادث مروع

شوفت الموت.. سهير جودة تروي تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع

محمد رمضان يهنئ المغرب بالتأهل لنصف نهائي المونديال: منها لأعلى بإذن الله

نقابة الموسيقيين: وقف عمر كمال عن الغناء

عمرو دياب يهنئ المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ