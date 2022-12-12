عمرو عبد الجليل: مخرج نصحني بعدم تقديم شخصية نجيب الريحاني.. ڤيديو

أكد الفنان عمرو عبد الجليل، في ندوة تكريم مسلسل “الضاحك الباكي” أن الامر الذي شجعه لتقديم شخصية نجيب الريحاني هو المخرج محمد فاضل.

وقال عمرو عبد الجليل، في تصريح لـ كاميرا"صدى البلد": فيه مخرج مكنش مشجعني اعمل شخصية نجيب الريحاني ومش هقول اسمه".

وتابع: "وثقت في المخرج محمد فاضل، وهو اللي شجعني اعمل الشخصية وقدمتها ونجحت بالفعل".

وأدارت الندوة الناقدة الكبيرة دكتورة عزة هيكل، تحت إشراف مهندس عبدالله غراب رئيس النادي، وكابتن محمد غباشي ود. إيمان كريم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكي" يروي قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التي قام المؤلف محمد الغيطي بمراجعتها على مدار ١٠ سنوات متواصلة.