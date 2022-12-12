بهاتفك الشخصي.. أحمد عماد يكشف 10 حيل للحصول على صور كالمشاهير| خاص

يتمنى الجميع الحصول على صور نقية وجذابة مثل المشاهير والفنانين دون اللجوء إلى حيل وبرامج تعديل الصور، وعلى الرغم من أن كل فنان أو مشهور يمتلك فريق كامل من تصميم الأزياء لختيار الإطلالة والمصورين إلا أنهم يتبعون حيل للحصول على صور مثالية.

كشف المصور أحمد عماد بعض هذه الحيل إذ تعاون لأكثر من مرة في جلسات تصوير المشاهير والفنانين.

ويقول لـ “صدى البلد”: “الفنانين يعرفون ما يجب فعله أمام الكاميرا، مثل الزاوية المناسبة للذقن والحركات الجسدية وجعل ملامح وجههم في وضعها الأفضل، لكن هذا لا يمنع أنهم يخضعون لتنفيذ بعض الحيل".

وتابع، من بين أفضل الطرق للحصول على صور مثالية بهاتفك الشخصي، إذا كنت تلتقط صورة مباشرة ، فإن وضع ساقيك عند الكاحلين سيخلق خطًا مستطيلًا وعموديًا مع الجسم وبهذا ستظهر أطول وأنحف.

بالإضافة إلى وضع اللسان خلف الأسنان مباشرة، ولها عدة أسباب من بينها التحكم في الابتسامة، وتنحيف الرقبة.

وأضاف المصور أحمد عماد: “قم بإمالة الوركين للخلف، لأن هذه واحدة من أكثر الطرق المضمونة لإنشاء فجوة مزيفة، مع الوقوف على أصابع قدميك لخلق وهم بوجود تجويف أكبر بين الساقين”.

أسرار الحصول على صور كالمشاهير

وكشف أن للشخص جانب واحد يظهر به مثاليا في الصور وغالبا ما يكون الجانب الأيسر من الوجه، مع تجنب ظهور الذقن المزدوجة عن طريق إطالة الرقبة لتبدو أصغر سنًا .

ثم تطرق للحديث عن أهية ضبط درجات الماكياج، ومن بينها اختيار درجة مناسبة من كريم الأساس للوجه لأنه إذا كان غير مطابقا فإن الفلاش سيجعله ملحوظا خلال التصوير، كذلك اختيار احمر شفاه داكن اللون سيعطي إيحاء بعمر أكبر، أما الألوان الفاتحة فتعطي إيحاء بالشباب والنضارة.

وعن الضحك او الابتسام فأشار إلى أنه يجب أن يكتفي الشخص على الابتسام بالعين، من خلال التحديق وتحريك العين فقط كأنك تضحك.

وتطرق أحمد عماد إلى اختيار التوقيت المناسب لالتقاط الصورة وغالبا ما يتراح بين 4 إلى 6 مساءا، ويقول لـ “صدى البلد”: “التصوير في الشمس خلال هذا التوقيت سيعطي إيحاء بالنعومية وسيجعل البشرة تبدو في أفضل حالاتها”.