ركين سعد: شخصية رحمة في "اتزان" لم تفارقني حتى بعد انتهاء التصوير

كشفت الفنانة ركين سعد سبب تحمسها لمسلسل اتزان الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" انجذبت كثيرا لقصة المسلسل وكنت متأثرة منذ قراءة السيناريو بشخصية رحمة لذا كنت حريصة على أن أقدمها للجمهور، ولم تنته من معي بسهولة، فقد ظلت فترة ترافقني حتي بعد انتهاء التصوير.

كشفت الفنانة ركين سعد عن تفاصيل أعمالها القادمة بعد نجاح آخر أعمالها اتزان الذي يعرض على منصة إلكترونية حاليا.

وقالت ركين في تصريحات ل"صدى البلد" انها تنتظر عرض مسلسل أزمة منتصف العمر، كما أنها تصور حاليا مسلسل مع المخرج هادي الباجوري يحمل اسم السفاح، متمنية أن ينالوا إعجاب الحاضرين.

وأعربت الفنانة ركين سعد عن سعادتها بتقديم جزء ثاني من مسلسل ريفو بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة.



وقالت "ركين" في تصريحات لـ"صدى البلد": المسلسل سيعرض قريبا على منصة إلكترونية، وانا متحمسة جدا لخروجه للنور، خصوصا أن الجزء الثاني سيشهد مفاجآت كثيرة للجمهور، وانا احب شخصية مريم التي أجسدها من خلال المسلسل، وأقول للجمهور انتظروا تطور في الشخصيات وأحداث ممتعة مع الجزء الثاني".

وعلى جانب آخر كانت قد كشفت الفنانة ركين سعد عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "اتزان"الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": شخصية رحمة كانت صعبة ولم تفارقني بعد انتهاء العمل بسهولة، خصوصا انها الشخصية تعتمد على الانفعالات النفسية، كما ان عامل الوقت كان من ضمن الصعوبات، فنحن صورنا في وقت قليل جدا".

كشفت الفنانة ركين سعد كواليس احدث اعمالها الدرامية مسلسل اتزان الذي يعرض حاليا.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد" :" احلى مافي التمثيل انني استطيع ان اكون اى شخص في اى مكان، والخبرات التي نجمعه تجعلنا جاهزين لأى شخصية، ورحمة هى ام املها الوحيد ان تكون جيدة، وفي النهاية يبقى الأمل، وبرغم كل ما تتعرض له من القسوة والاضطراب تؤكد ان الحياة تعطينا فرصة تانية أن الامل موجود لذلك أنا أحب رحمة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، ثراء جبيل، حسن مالك، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سالم والتي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث