عذب ابن شقيقه حتى الموت.. مسجل خطر في إمبابة يواجه المؤبد

بسبب "شرب السجائر" في امبابة، أنهى مسجل خطر حياة ابن شقيقه وشرع في قتل الآخر بعدما انهال عليهما بالضرب .

سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم

وبإجراء التحريات ، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وبسؤال والده قرر أنه عقب عودته من العمل فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بتدخين السجائر وقام بمعاتبة شقيقه وفك قيودهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل وعقب مرور ساعة تلقى اتصالا من شقيقه، قرر أن نجله المتوفى في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي.

وبتقنين الإجراءات ، تم إلقاء القبض على المتهم عم المتوفى، وبسؤاله أقر بارتكاب للواقعة.تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الضرب المفضي للموت

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.