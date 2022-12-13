عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عذب ابن شقيقه حتى الموت.. مسجل خطر في إمبابة يواجه المؤبد

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

بسبب "شرب السجائر" في امبابة، أنهى مسجل خطر حياة ابن شقيقه وشرع في قتل الآخر بعدما انهال عليهما بالضرب .

سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم

 

وبإجراء التحريات ، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وبسؤال والده قرر أنه عقب عودته من العمل فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بتدخين السجائر وقام بمعاتبة شقيقه وفك قيودهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل وعقب مرور ساعة تلقى اتصالا من شقيقه، قرر أن نجله المتوفى في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي.

 

وبتقنين الإجراءات ، تم إلقاء القبض على المتهم عم المتوفى، وبسؤاله أقر بارتكاب للواقعة.تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة الضرب المفضي للموت 

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

شرب السجائر مسجل خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. الذهب يتراجع بقوة والجرام يبدأ بـ1100 جنيه الآن

محمد صلاح رفض تهنئة منتخب المغرب.. رد غير متوقع من ضياء السيد.. فيديو

رسميا .. تعيين حسام حسن مديرا فنيا للنادي المصرى

بشرى سارة للجماهير..إذاعة مباريات نصف نهائي كأس العالم عبر بين سبورت المفتوحة

قرار كارثي.. تعليق ناري من ميدو على تنفيذ محمود علاء ركلة الجزاء ضد الأهلي

حتحوت عن مصافحة رئيس الزمالك لوفد الأهلي: لم يتنازل أحد عن كرامته.. فيديو

الأقرب منذ 10 سنوات.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. هل يمر بسلام؟

سيارات وعقارات لاخفاء نشاطهم غير المشروع ..النيابة تكشف عن عصابة كبيرة

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا

حدث ليلًا| مواعيد صرف معاشات ديسمبر بالزيادات الجديدة.. كويكب سيخترق الأرض خلال ساعات.. موقف محرج لوزير المالية السوداني.. أب مصري يعذب بناته الـ 3 في المنزل

ألماني بسعر الصيني.. أوبل كورسا بـ 85 ألف جنيه

سعر ومواصفات فولكس فاجن "تيجوان" موديل 2022 في مصر

هل تأخر الزواج غضب من الله؟.. لـ5 أسباب أخرى عليك معرفتها

حصاد 2022.. أفضل وأغلى موبايلات بمواصفات أسطورية 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 7 أعراض تنذرك باحتمال تعرضك للسكتة الدماغية خلال أسبوع

انتقاما من الأم.. أب مصري يعذب بناته الـ3 في المنزل| تفاصيل مروعة

كيف تحصل على فيتامين د في الشتاء

أيام صعبة.. هذا ماذا يحدث في بريطانيا.. إضرابات عمالية ضخمة تجبر الجيش على نزول الشوارع.. والحكومة تواصل عقد لجنة “كوبرا” للطوارئ

فيديو

لجذب عملاء جدد.. ماذا قال أبو كيان بعد ترويجه للمخدرات بإعلان

توافق الأبراج.. عبير فؤاد تكشف عنها في استوديو صدى البلد

رؤية الأنبياء والصالحين .. نجوم أثاروا الجدل بأحلامهم

مصادرة البضائع والإغلاق..تحذير عاجل للتجار من الحكومة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ