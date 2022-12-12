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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المعاهد الأزهرية تختتم المرحلة الأولى لمبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حضر اليوم الاثنين، الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزيةِ لشؤون التعليم بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، ومدير عام جودة التعليم، ومدير عام الشؤون الفنية التعليمية، ومدير عام مكتب رئيس القطاع، ومدير عام الكمبيوتر التعليمي، ومدير الإدارة القانونية بالقطاع ختام المرحلة الأولى لمبادرةِ: "أنا الراقي بأخلاقي".

أنا الراقي بأخلاقي

بدأت المبادرة  بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها أنشودة أنا الراقي بأخلاقي، وهي عبارة عن شعر لمجموعة من طالبات الأزهر، تلاها قصيدة عن الأخلاق، ثم عرض مسرحي، ثم ندوة تثقيفية حاضر فيها الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، ثم قصيدة مدح في النبي صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن المبادرة تقوم على ترسيخ القيم والمفاهيم الصحيحة، ونبذ الأفكار الغريبة التي لا يقبلها الدين، أو العقل، أو المجتمع.

هذا وقد أثنى عبدُ الغنيِ على التنظيم الذي قدمه معهد فتيات المنطقة السادسة الإعدادي الثانوي بمدينة نصر، وقال فضيلته إن هذه المبادرة للتمسك بالخلق الطيب الكريم تأسيا برسولنا ﷺ، وهي عامة للطلاب والمعلمين.

جاء ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر. 

الأزهر قطاع المعاهد الأزهرية أيمن عبد الغني أنا الراقي بأخلاقي الدكتور أحمد الطيب القران الكريم

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