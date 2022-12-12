بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة بمنافسات الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية عن وقوع بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة خلال منافسات دور المجموعات.

ووقع بيراميدز مع فيوتشر في المجموعة الثالثة بجانب كلا من الجيش الملكي المغربي وكارا بطل توجو .

وتنقل قنوات "أون تايم سبورت"، قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، عبر قنواتها المختلفة، كما يمكنكم متابعتها عبر القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر يوتيوب.

وجاء تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:



التصنيف الأول: الوداد الرياضي المغربي - الأهلي المصري - الترجي التونسي - الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: صنداونز الجنوب أفريقي - الزمالك المصري - بترو أتلتيكو الأنجولي - حوريا كوناكري الغيني.

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني.

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فايبرز الأوغندي - فيتا كلوب الكونغولي.