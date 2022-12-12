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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أيام .. البدء في إحلال وتجديد كوبري الباجور بالمنوفية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

صرح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه سيتم خلال الأيام القادمة البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى الباجور العلوى، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المركز وتحقيق السيولة المرورية كونه مهما وحيويا يربط الباجور بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لقطاع الطرق بنطاق المحافظة ومتابعة نسب التنفيذ كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية الهامة فى عملية التنمية المستدامة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندس أحمد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا، المهندس حسام بدر رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق ، المهندس طارق عيد رئيس القطاع التنفيذي للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

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وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق التام مع الشركة المنفذة وتذليل كافة العقبات للبدء فى التنفيذ وتسريع معدلات أداء العمل للانتهاء منه وفق الخطة المقررة ، والتنسيق مع إدارة المرور لمناقشة ووضع خطة الطرق البديلة تخفيفاً على المواطنين ومنع الازدحام ، فضلاً عن التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لمتابعة خطة الرصف الجديدة بنطاق المدينة.

التنمية المستدامة المنوفية محافظ المنوفية قطاع الطرق إحلال وتجديد كوبرى كوبرى الباجور

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