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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

كشف طبي على المرشحين لشغل الوظائف.. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المركز الطبية المتخصصة

صدى البلد

جرى صباح اليوم الإثنين الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وأمانة المركز الطبية المتخصصة،تحت رعاية المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور  خالد عبد الغفار  وزير الصحة.

و يهدف للتعاون المشترك بين الطرفين في توفير إجراءات الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية، ويتضمن استيفاء بيانات البطاقة الصحية للمرشحين لشغل الوظائف القضائية خلال المرحلة السابقة على التعيين.

حيث وقع عن النيابة الإدارية،  أحمد مرسيالأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم - رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة الصحة، وفي ضوء توجيهات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لتوحيد الإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي التمهيدي للمرشحين لشغل الوظائف القضائية.
 

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