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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقذني من زوجي.. امرأة تتوسل للقاضى: طلبت النفقة فأعلن إفلاسه

مشكلات أسرية
مشكلات أسرية

وقفت الزوجة أمام قاضى محكمة الأسرة في الإسماعيلية تُعدد أسباب طلبها الطلاق للضرر من زوجها، وذلك بعد زواج دام أربعة سنوات فقط . 

وقالت الزوجة سها. م داخل محكمة الأسرة، "سيدى القاضى،  لم أشعر أننى زوجة فى يوما من الأيام ، كنت خادمة ذليلة لهذا الزوج، يضرب ويهين فى كيفما يشاء، تحملت من أجل ابنتى التى رزقنى الله بها فى بداية زواجنا ". 

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زوجة ترفع قضية طلاق للضرر

وتابعت  الزوجة أمام محكمة الأسرة، "حاولت كثيرا إصلاح زوجى ، لكن المخدرات أخذته بعيدا عنى، هو صاحب شركات إستيراد وتصدير ولديه أموال كثيرة ، وكان ينفق معظمها على سفرياته الخاصة التى لا أعلم عنها شىء". 

وأشارت الزوجة " تحدثت مع اسرته وطلبت منهم  التدخل لانقاذى منه ، إلا أنهم تركونى أعانى ووقفوا بجوار ابنهم "الثرى ".

وأضافت " تركت البيت سيدى القاضى ، وغادرت الى منزل عائلتى ، المغلق منذ زواجى ، وذلك بعد وفاة ابى وامى ، عشت فيه مع ابنتى بمفردنا ، لكن زوجى لم يتركنا فى حالنا ،  قام بتهديدى اكثر من مرة بتشويه وجهى ، واغلق بالقوة المحل الذى كان يملكه ابى وكنت اتحصل على ايجار منه  ". 

سيدة

وتابعت " تعرضت لظروف صعبة ، سيدى القاضى ، حاولت البحث عن عمل ، لكن زوجى  بنفوذه كان يغلق كل الابواب فى وجهى ، لذلك اضطررت الى اقامة دعاوى نفقة ، خاصة وان زوجى لم يرسل اى اموال منذ تركت البيت  " 

واضافت الزوجة " فوجئت بزوجى يحضر الى منزلى ، وقام بضربى واهانتى ،وحاول ان يأخذ ابنتى منى ، لولا صرخاتى وتدخل الجيران  " .

الزوجة : زوجى ارسل شخص غريب الى بيتى

لم يكتفى بذلك سيدى القاضى ، بل انه حاول الصاق تهمة زنا لى  ، بعد ان ارسل احد العاملين لديه  الى منزلى  ، والحمد الله لم اكن متواجده فى ذلك الوقت  ، والقى الجيران القبض عليه ، وتركوه بعد ان اعترف انه كان هنا بامر من زوجى رئيسه فى العمل " . 

وانهت الزوجة حديثها قائلة  “ جئت هنا متوسلة  لانقاذى سيدى القاضى ، فقد اقمت دعوى طلاق للضرر ، وزوجى يهددنى ويطلب منى الطلاق للابراء والتنازل عن كل حقوقى فى سبيل الطلاق ، لكن المصيبة ، بعد بعد ان اقمت دعاوى نفقه ، وجدته يعلن افلاسه  وقدم عقود بيع سياراته وشركاته للقاضى ، وانا هنا غير قادرة على اثبات دخله ..ولا اعرف مصيرى وابنتى الى اين ” 

بعد ان استمع ىالقاضى الزوجة ، قرر التاجيل لمناقشة الزوج ، والتثبت من صحة المستندات المقدمة منه الداله على اعلان افلاسه .  

الزوجة دعاوى النفقة الاسماعيلية محكمة الاسرة قضية طلاق

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