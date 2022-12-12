انقذني من زوجي.. امرأة تتوسل للقاضى: طلبت النفقة فأعلن إفلاسه

وقفت الزوجة أمام قاضى محكمة الأسرة في الإسماعيلية تُعدد أسباب طلبها الطلاق للضرر من زوجها، وذلك بعد زواج دام أربعة سنوات فقط .

وقالت الزوجة سها. م داخل محكمة الأسرة، "سيدى القاضى، لم أشعر أننى زوجة فى يوما من الأيام ، كنت خادمة ذليلة لهذا الزوج، يضرب ويهين فى كيفما يشاء، تحملت من أجل ابنتى التى رزقنى الله بها فى بداية زواجنا ".

زوجة ترفع قضية طلاق للضرر

وتابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة، "حاولت كثيرا إصلاح زوجى ، لكن المخدرات أخذته بعيدا عنى، هو صاحب شركات إستيراد وتصدير ولديه أموال كثيرة ، وكان ينفق معظمها على سفرياته الخاصة التى لا أعلم عنها شىء".

وأشارت الزوجة " تحدثت مع اسرته وطلبت منهم التدخل لانقاذى منه ، إلا أنهم تركونى أعانى ووقفوا بجوار ابنهم "الثرى ".

وأضافت " تركت البيت سيدى القاضى ، وغادرت الى منزل عائلتى ، المغلق منذ زواجى ، وذلك بعد وفاة ابى وامى ، عشت فيه مع ابنتى بمفردنا ، لكن زوجى لم يتركنا فى حالنا ، قام بتهديدى اكثر من مرة بتشويه وجهى ، واغلق بالقوة المحل الذى كان يملكه ابى وكنت اتحصل على ايجار منه ".

سيدة

وتابعت " تعرضت لظروف صعبة ، سيدى القاضى ، حاولت البحث عن عمل ، لكن زوجى بنفوذه كان يغلق كل الابواب فى وجهى ، لذلك اضطررت الى اقامة دعاوى نفقة ، خاصة وان زوجى لم يرسل اى اموال منذ تركت البيت "

واضافت الزوجة " فوجئت بزوجى يحضر الى منزلى ، وقام بضربى واهانتى ،وحاول ان يأخذ ابنتى منى ، لولا صرخاتى وتدخل الجيران " .

الزوجة : زوجى ارسل شخص غريب الى بيتى

لم يكتفى بذلك سيدى القاضى ، بل انه حاول الصاق تهمة زنا لى ، بعد ان ارسل احد العاملين لديه الى منزلى ، والحمد الله لم اكن متواجده فى ذلك الوقت ، والقى الجيران القبض عليه ، وتركوه بعد ان اعترف انه كان هنا بامر من زوجى رئيسه فى العمل " .

وانهت الزوجة حديثها قائلة “ جئت هنا متوسلة لانقاذى سيدى القاضى ، فقد اقمت دعوى طلاق للضرر ، وزوجى يهددنى ويطلب منى الطلاق للابراء والتنازل عن كل حقوقى فى سبيل الطلاق ، لكن المصيبة ، بعد بعد ان اقمت دعاوى نفقه ، وجدته يعلن افلاسه وقدم عقود بيع سياراته وشركاته للقاضى ، وانا هنا غير قادرة على اثبات دخله ..ولا اعرف مصيرى وابنتى الى اين ”

بعد ان استمع ىالقاضى الزوجة ، قرر التاجيل لمناقشة الزوج ، والتثبت من صحة المستندات المقدمة منه الداله على اعلان افلاسه .