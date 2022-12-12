"حماة الوطن" يناقش أحد محاور الحوار الوطني في قطاع الزراعة

بحضور قيادات الحزب ..

عقدت أمانة الفلاحين بحزب حماة الوطن، برئاسة بهاء سليم، ندوة لمناقشة أحد محاور الحوار الوطني في قطاع الزراعة، وذلك بنادي الزراعيين.

حضر الندوة اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب وأمين أمانة التعليم بالحزب.

قال اللواء أحمد العوضي أن الأمن الغذائي هو أحد متطلبات الأمن القومي المصري، مشيراً إلى اهتمام الحزب بوضع آليات توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من غلاء الأسعار.

وأضاف أن كل الدول تعاني وليست مصر فقط، ولولا القيادة السياسية وما قامت به من استصلاح أراضي تصل إلى ٤ مليون فدان منهم الريف المصري والدلتا الجديدة وتوفير المحاصيل بها، فإن ستكون أشد عمقاً لولا هذه الجهود.

وأوضح العوضي أن الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الإستراتيجية يقوي موقفنا، بحيث لا يتم إملاء أي موقف سياسي على مصر، مشيداً بقرار الدولة بعدم توقيع غرامات على الفلاحين من مزارعي الأرز.

وأكد أن الدولة حتى تنهض لابد من الاهتمام بالفلاح المصري والاقتصاد الزراعي والصناعة أيضاً؛ فهما جناحا الدولة، مضيفاً: "رغم وجود مشكلات إلا أن الدولة تسعى لاحتواء أية أزمة".

وأكد العوضي أن تكلفة إنتاج المحاصيل سيعاد النظر فيها مع مجلس الوزراء ورفع أمرها للجهات المعنية.

ومن جانبه، قدم اللواء طارق نصير الشكر للفريق جلال الهريدي، مؤكداً أن حزب حماة الوطن يعمل جاهداً في جميع المناحي للرقي والنهوض بالوطن.

وأكد أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير جداً بقطاع الزراعة، مشيراً إلى أن الدولة تزيد دولة جديدة كل عام بمعدل ٢ ونص مليون نسمة، موضحاً أن فكر القيادة السياسية هو كيف يتم توفير الطعام وذلك لن يحدث إلا بمجهود كبير.

وذكر أن ما حدث من أزمة كبيرة في قلة الحبوب وهو إرث العهود السابقة، لكن القيادة السياسية الحالية تعمل على حلها، موضحاً أنه سيتم رفع ورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطني.

من جانبها قالت النائبة ميرال الهريدي إن قطاع الفلاحين والزراعيين يدافع عن الأمن الغذائي لكل شعب مصر كما يحمي الجيش الوطن، متابعة :"أنتم تحمون الأمن الغذائي للوطن"، موكدة أن هذه المحاور سيتم رفعها من قبلكم عبر حماة الوطن للمعنيين.

وأوضحت أن الأسمدة العضوية يمكن استخدامها كبديل للأسمدة المتعارف عليها في ظل عدم توافرها، مشيرة إلى أن الحزب يعمل من خلال النائب محمد الحوفي لتدريب الفلاحين على إنتاج الأسمدة العضوية بدون أية تكلفة.

ورحب بهاء سليم بجميع الحضور من قيادات حزبية وممثلي الفلاحين، مؤكداً أنه سيتم رفع كل ما تم عنه في الجلسة للجهات المعنية عبر حزب حماة الوطن.