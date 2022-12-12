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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في ندوة بجامعة طنطا

جمال شعبان: الحزن سبب أساسي للإصابة بالأمراض والأزمات القلبية المفاجئة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، الندوة الطبية الاجتماعية الدينية لطلاب الجامعة بعنوان " حياة جامعية صحية عضويا ونفسيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، باشراف الدكتور عمرو عبدالمنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، وبحضور لفيف من عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

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حاضر بالندوة الدكتور حسام الصاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب السابق، والدكتورة رانيا الكيلانى أستاذ علم الاجتماع، والداعية الإسلامي المستنير مصطفى حسنى.

فى كلمته أوضح الدكتور حسام الصاوى أن القلق شعور طبيعى لكى يحفز الانسان على إنجاز عمله او دراسته ولكن لابد ألا يزيد عن حده الطبيعى حتى لايتحول إلى قلق مرضى يتطلب اللجوء إلى العلاج النفسي وعرف الاكتئاب  بأنه الحزن المفاجئ بدون سبب أو أن يكون مقدار الحزن لايتناسب مع سبب الحزن.

من جانبه أشار الداعية مصطفى حسنى إلى أن علاج القلق هو الإيمان بالقدر خيره وشره مستشهدا بمقولة الشيخ الشعراوى "الجسد يعمل والقلب يتوكل".

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ورشة عمل لبيان الاتجاهات البحثية الخاصة بالدراسات الإسلامية في الأكاديميات الغربية

وأضاف الدكتور جمال شعبان أن الحزن يؤثر على القلب وسبب أساسى للإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية المفاجئة التى قد تؤدى للموت وأيضا التدخين أخطر انواع الإدمان تأثيرا على صحة الانسان والاصابة بالسكتات القلبية والجلطات خاصة التدخين السلبى.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا الكيلانى إلى أن الإدمان هو حالة من الهروب المجتمعى التى تؤثر صحيا ونفسيا على الانسان ولايقتصر الإدمان على المواد المخدرة فقط بل يشمل أيضا وسائل التواصل الاجتماعى والالعاب الإلكترونية والطعام الذى يؤدى إلى مشكلة أخرى وهى السمنة التى تنعكس مرة أخرى على صحة الانسان ونفسيته فيما بعد.

ورشة عمل لبيان الاتجاهات البحثية الخاصة بالدراسات الإسلامية في الأكاديميات الغربية

ناقشت الندوة العديد من القضايا من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية مثل التوترات النفسية "القلق"، الاكتئاب، العلاقات السامة، الإدمان، والأزمات القلبية المفاجئة، ومدى تأثيرها على صحة الانسان النفسية فى تعامله مع المجتمع المحيط به من خلال عرض افلام تسجيلية توضيحية، كما تم عرض بعض الأسئلة من الطلاب وتم الإجابة عليها لتحقيق أقصى استفادة من أهداف الندوة.

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جامعة طنطا التواصل الاجتماعي العلاقات الدراسات العليا مصطفي حسني جمال شعبان الطالب

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