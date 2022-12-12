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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب التركيز.. أول تعليق من كولر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري

صدى البلد

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق الفوز بثلاثة أهداف على الاتحاد السكندري وهو أمر مهم في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ولكن الفريق لم يكن جيدًا بسبب غياب التركيز في بعض الفترات والذي تسبب في احتساب ضربتي جزاء على الفريق.

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بالتركيز، وأشكر الشناوي على التصدي لضربة الجزاء الأولى».

وأشار إلى أن هناك جلسة غدًا مع اللاعبين لمشاهدة المباراة وتصحيح الأخطاء والتحضير للمباراة المقبلة.

وأكد كولر أنه يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين لا سيما خط الهجوم، وأن تاو شارك اليوم للمرة الثانية، وأن المهم أن يكون المهاجمون في حالة فنية وذهنية جيدة.

وتطرق المدير الفني للحديث عن قرعة دوري الأبطال، مؤكدًا ضرورة تحضير الفريق بشكل جيد بعد دراسة الفرق المنافسة في مجموعة الأهلي.

ونفى كولر ما يكتب في الإعلام عن الصفقات أو أن هناك لاعبين طلب رحيلهم عن النادي، وأكد أن كل ما يتم تداوله إعلاميًّا في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، وأنه لم  تحضر مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري الممتاز 
 

مارسيل كولر النادي الأهلي الاتحاد السكندري ببطولة الدوري الممتاز الفرق المنافسة

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