محافظ الإسكندرية: تخصيص أراضي لبناء مدارس بالأماكن الأشد احتياجا لتقليل كثافات الطلاب

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذيي ومسئولي المحافظة.

وحضر الاجتماع اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة و أمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة و بعض السادة أعضاء مجلس النواب.

وخلال الإجتماع، قال المحافظ: أي شئ يحقق صالح المواطنين سأوافق عليه فوراً وخاصة فيما يختص ببناء مدارس و إقامة مستشفيات، مؤكدا أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على تخصيص مساحات من الأراضي لبناء مدارس في الأماكن الأشد احتياجا لتقليل كثافة الطلاب في الفصول.

ووافق المجلس على دراسة تخصيص عدد من قطع الأراضي بنطاق أحياء منتزه ثان و العامرية أول و العجمي لإقامة مدارس عليها بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول.

كما وافق المحافظ علي تسمية شاطئ رأس التين الغربي باسم الكابتن نبيل الشاذلي السباح العالمي وذلك لما قدمه من اسهامات المحلية والعالمية في مجال السباحة والغوص و الإنقاذ، بالإضافة إلى تسمية أحد شوارع بالمحافظة باسم الدكتور صلاح سرور، الطبيب الإنسان استاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق بكلية طب جامعة الإسكندرية.

كما تمت الموافقة على تسمية الشارع الذي يقع ببداية مسجد راغب ضيف الله الواقع بنطاق حي عامرية أول باسم شارع مسجد راغب.