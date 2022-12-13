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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: تطعيم 85.8% من المستهدفين بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

صدى البلد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عن تطعيم 780 ألف و276 طفل ضد مرض شلل الأطفال من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم ضمن فعاليات الحملة القومية بنسبة 85.8٪ حتى الآن، حيث يبلغ إجمالي المستهدفين من سن يوم حتى خمس سنوات بسوهاج 909 ألف و682 طفلا.

وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة من 2561 فريق إلي 2717 بجميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للحملة وعقد اجتماع يومي لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة، وتلافي أية معوقات تواجه أعمال الفرق، لافتًا إلى استمرار أعمال الحملة حتى مساء غد الأربعاء 14 ديسمبر الجاري.

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محافظة سوهاج

كانت حملة التطعيم  ضد مرض شلل الأطفال قد بدأت يوم الأحد 11 ديسمبر، وتستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وأشار اللواء طارق الفقي، إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل للأطفال، تستهدف الأطفال من عُمر يوم حتى 5 سنوات، ولمدة أربعة أيام مُتتالية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والمديريات الخدمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق التطعيم لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها، والإعلان عنها في جميع الإذاعات المحلية، ووسائل  التواصل الاجتماعي.

وأضاف: “هناك 2561 فريقا طبيا يستعدون لتطعيم 909 ألف و682 طفلا بمحافظة سوهاج من عمر يوم حتى خمس سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم وأن التطعيم آمن ومجاني”.

ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال فرق التطعيم المتحركة في البندر والريف، كما تبدأ أيضا الفرق الثابتة أعمال التطعيم بالمراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والميادين العامة، ومحطات السكك الحديدية.

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