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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خدمات تهمك| الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار.. وآخر مستجدات أسعار الخضراوات والعملات

خدمات تهمك
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نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار الخدمية عن اليوم الثلاثاء 13-12-2022 حالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات وأسعار الخضروات والفاكهة.. ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي: 



منها القاهرة الكبرى.. الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار على تلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مستمرون فى الأجواء المستقرة على مدار هذا الأسبوع، وحتي مطلع الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين ال23 وال24 درجة مئوية.
 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أننا نشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أننا اليوم نتأثر بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، مما يؤدي لفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، تمتد لمحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب سيناء، وبعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة.
 

وتابعت أن فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أنه مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل نشعر بانخفاض درجات الحرارة، خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
 

وأشارت إلى أنه من المهم جدا الحذر من الشبورة المائية، لأنها بدأت تؤثر على الرؤية الأفقية وكثافتها تزيد، خاصة أننا على دخول بفصل الشتاء.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-12-2022


القاهرة الصغرى 15.    والعظمى 23


الإسكندرية الصغرى 15. والعظمى 23


الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24


الدقهلية الصغرى 14.  والعظمى 23 


الغردقة الصغرى 17.   والعظمى 26

 

المنيا الصغرى 8.    والعظمى. 24



و عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية رشا مجدي وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 2022‪- 12 - 13

أسعار العملات.     شراء.            بيع
الدولار الأمريكي   24.59       24.67

اليورو.               26.00        26.09

جنيه إسترليني   30.20            30.30

ريال سعودي.    6.53               6.56

دينار كويتي.    80.15            80.43
 


الطماطم بـ 5.5 للكيلو..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13-12-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، تقريرا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 13-12- 2022

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 5.5 جنيه للكيلو

البصل 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 7 جنيهات للكيلو

الخيار 6  جنيهات للكيلو

الملوخية 7 جنيهات للكيلو

الكوسة 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان 6 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي 8.5 جنيه للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم:


البلح 10 جنيهات للكيلو

البرتقال  8 جنيهات للكيلو

الجوافة  8 جنيهات للكيلو

الرمان 11 جنيها للكيلو

أسعار الدولار حالة الطقس الأرصاد درجات الحرارة اليوم اسعار الخضروات

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