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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

ياسر إدريس رئيس الاتحاد
ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء

بعث الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برقية تهنئة باللغتين العربية والإنجليزية للمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بمناسبة فوزه بمنصب عضوية الاتحاد الدولى لألعاب الماء.


وقال وزير الشباب والرياضة فى برقية التهنئة التى بعثها إلى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة فوزكم بعضوية الاتحاد الدولى للسباحة (ألعاب الماء) داعيا الله عز وجل لكن بالتوفيق والسداد وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير للرياضة المصرية والدولية وكل ما فيه الخير لمصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ياسر إدريس يشكر وزير الشباب والرياضة


ووجه المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء الشكر للاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته لجميع الاتحادات الرياضية .

وفاز المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لالعاب الماء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى لالعاب الماء بالتزكية فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  للاتحاد الذى عقد بمدينة ملبورن الاسترالية اليوم الاثنين على هامش بطولة العالم للسباحة "شورت كورس".

إدريس يفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية 

وعقد  اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  للاتحاد الدولى لالعاب الماء بأستراليا أمس الاثنين حيث  قامت الجمعية بتأييد جميع  المقترحات المقدمة من الإتحاد الدولي لألعاب الماء بالإجماع برئاسة الكويتى كابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لالعاب الماء.
ويعد هذا الاجماع فى الموافقة على جميع المقترحات المقدمة من كابتن طيار حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء انتصارا كبيرا لألعاب الماء علي مستوي العالم .
وكانت أهم القرارات الموافقة علي تعديل الدستور الخاص بالاتحاد العالمي لألعاب الماء حيث تم بالإجماع الموافقة على   تغيير اسم الاتحاد الدولي للسباحة الي الإتحاد الدولي لألعاب الماء.

كم تم تزكية فوز  المهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصري لالعاب الماء عضوا بالاتحاد الدولي لالعاب الماء لتسعيد مصر هذا المنصب بعد غياب دام ١٢ عاما بفضل الطفرة الهائلة التى تحققت فى عهد الدورات الأخيرة التى تولى فيها إدريس رئاسة الاتحاد المصري وتحقيق أبطال وبطلات السباحة والعاب الماء نتائج قوية فى البطولات الدولية والقارية والعالمية .

ياسر إدريس يشيد بجهود الكويتى حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى لالعاب الماء

من جانبه .. عبر المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية بفضل الثقة الكبيرة التى يحظى بها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة وعلى رأسها كابتن طيار حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولى والذى يبذل مجهودات مضنية للارتقاء بالعاب الماء وتوسيع قاعدة ممارستها فى جميع أنحاء العالم.
وشدد إدريس أنه فخور بتمثيل الرياضة المصرية والعربية والإفريقية فى الاتحاد الدولى لالعاب الماء متمنيا أن يكون عند ثقة زملائه وتمثيل الاتحاد الدولى لالعاب الماء خير تمثيل مستقبلا .

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IMG-20221213-WA0055
IMG-20221213-WA0054
IMG-20221213-WA0054
ياسر إدريس وزير الشباب والرياضة عضوية الاتحاد الدولى لألعاب الماء حسين مسلم بطولة العالم للسباحة

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وزير الشباب والرياضة يهنئ ياسر إدريس لفوزه بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب الماء

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