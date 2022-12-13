مفيدة شيحة تقدم نصائح ذهبية لمشاريع خاصة بالسيدات من المنزل

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، عدة نصائح ذهبية لمشاريع خاصة للسيدات من المنزل، مشيرة إلى أن الاكتفاء المادي يجعل المرأة مكملة في حياة تريدها.



وقالت مفيدة شيحة، مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وإن، مساء اليوم الثلاثاء، إن على المرأة الحفاظ على الكيان الشخصي كست، مضيفة أن ليس معنى الزواج أن تترك المرأة العمل، وتترك كل طموحاتها واحلامها.

العمل والمال يجعل كل من حولك يعمل حساب



وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن العمل والمال يجعل كل من حولك يعمل حساب لكي، لافتة إلى أنه شوفي جيرانك وابعتي لهم نماذج من مشاريع بسيطة من اطعمة أو مشغولات مثلا.



