المركز الثقافي الروسي يكرم الزميل أحمد بسيوني مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية

كرم بافيل كيديسوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، الزميل أحمد بسيوني، مراسل موقع صدى البلد بالإسكندرية، وعددًا من الصحفيين المصريين بالثغر، لدورهم في التغطية الإعلامية النشطة لفعاليات المركز، وتعزيز أواصر التعاون بين القاهرة وموسكو.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، احتفالا بالعام الجديد وتكريم عدد من الإعلاميين بالإسكندرية ، بمقر المركز الروسي للعلوم والثقافة بالثغر، بحضور رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

ويعمل الزميل أحمد بسيوني مديرًا لمكتب صدى البلد بالإسكندرية، ومحررًا للشئون الدبلوماسية والقنصلية، والشؤون القضائية والدينية وجميع الأخبار المتعلقة بالمحافظة.

وأعرب كيديسوك عن سعادته بالتعاون مع الصحفيين والمؤسسات الثقافية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون نتيجة للعلاقات المزدهرة التي تشهدها العلاقات السياسية بين القاهرة وموسكو.

وأشاد بالتغطية الإعلامية لأنشطة المركز خلال العام الماضي، والذي شهد تعاونا مميزا بين المركز والصحفيين الموجودين بعروس البحر، متمنيًا تعزيز التعاون اكثر واكثر خلال 2023.