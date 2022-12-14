لطلاب جامعة حلوان الأهلية.. يمكنك التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان رابطًا مخصصًا لطلاب كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أنه يمكن لطلاب كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجداول الدراسية.

وأضافت أنه يمكن أيضًا من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والحصول على المقررات الدراسية أو ما يحتاجونه من استفسارات تخص الدراسة.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهم:

http://app2.helwan.edu.eg/hnu/HCBA

وقد خصّصت وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية رابطًا مخصصًا للتواصل بكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور وراغبي الالتحاق بها وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم ومعرفة كل ما يخص الجامعة والطلاب .