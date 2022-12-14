لهذه الأسباب.. توقعات بمغادرة 32 مليون مستخدم في تويتر خلال العامين القادمين

أفادت تقارير أن هناك توقعات بانخفاض أعداد مستخدمي منصة تويتر وخسارتها حوالي 32 مليون مستخدم في عامين، وذلك نظرا للآثار التي ستخلفها سياسة الإدراة الخاصة بـ إيلون ماسك، حيث ستتزايد المشكلات الفنية والتقنية، وتنامي خطاب الكراهية.

وتوقعت وكالة أبحاث السوق Insider Intelligence أنه من المتوقع أن يغادر أكثر من 30 مليون مستخدم منصة تويتر على مدار العامين المقبلين، حيث ينخفض عدد المستخدمين الشهريين عالميا بنحو 4٪ العام المقبل و 5٪ في عام 2024، ليصلوا إلى أكثر من 32 مليون في المجموع.

وصرح المحللون في Insider Intelligence بأنه “لن يكون هناك حدث كارثي واحد يؤثرعلى تويتر ، وبدلاً من ذلك ، سيبدأ المستخدمون في مغادرة المنصة العام المقبل لأنهم يشعرون بالإحباط بسبب المشكلات التقنية وانتشار المحتوى البغيض وخطاب الكراهية”، وفقا لصحيفة الجارديان.

ويتوقع التقرير أن يفقد موقع تويتر عددًا أكبر من المستخدمين في الولايات المتحدة ، أكبر أسواقه ، أكثر من أي دولة أخرى ، حيث ستنخفض الأرقام بمقدار 8.2 مليون مستخدم على مدار العامين المقبلين، وبحلول نهاية عام 2024 ، من المتوقع أن تنخفض أعداد المستخدمين في الولايات المتحدة إلى 50.5 مليون ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 .

وفي المملكة المتحدة ، سيخسر تويتر حوالي 1.6 مليون مستخدم على مدار العامين المقبلين ، إلى قاعدة تبلغ 12.6 مليونًا ، وفقًا لما ذكرته Insider Intelligence.

ومن المرجح أن المستخدمين الذين سيخيب أملهم في مغادرة المنصة سيحدث في جميع الفئات العمرية ، ولكن أكبر تركيز للمغادرين سيأتي من الفئات العمرية التي تقل عن 25 عامًا وأكثر من 45 عامًا.

وفي الساعات الماضية حل موقع تويتر فجأة مجلس الثقة والأمن ، وهو مجموعة استشارية تضم ما يقرب من 100 منظمة مدنية وحقوقية مستقلة ومنظمات أخرى شكلتها الشركة في عام 2016 للتصدي لخطاب الكراهية واستغلال الأطفال، والانتحار، وإيذاء النفس، والمشاكل الأخرى على المنصة ، قبل لحظات من الاجتماع المقرر مع الشركة.

ومؤخرا، قام إيلون ماسك بحملة تسريح كبيرة لآلاف الموظفين من بينهم عددا من ذوي الهمم ، واشترط على الباقين العمل لساعات طويلة بكثافة عالية، لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع، مع تحويل غرف للمؤتمرات إلى غرف للنوم لمواصلة العمل، بالإضافة إلى منعهم من تسريب أي أخبار خاصة بالشركة لوسائل الإعلام.