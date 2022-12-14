وداعا للحقن.. تعرف على أول دولة في العالم تستخدم لقاح كورونا الأنفي

أقرت الهند استخدام جرعات أولية للقاح فيروس كورونا من خلال الانف لتصبح أول دولة في العالم تستغني عن استخدام الحقن في الجرعات المضادة للوباء.







وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، تنتج شركة اللقاحات الهندية بهارات بيوتيك إنترناشونال، اللقاح بترخيص من جامعة واشنطن في سانت لويس بأميركا.



ووفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، فقد صرحت الحكومة الهندية باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ في سبتمبر الماضي كسلسلة أولية من جرعتين، ومؤخراً تم الترخيص باستخدامه كمعزز للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعتين من لقاحات «كوفيد - 19» الأخرى، وهو ما يجعل الهند أول دولة تقر لقاحاً أنفياً للاستخدام في الجرعات الأولية و«المعززة».



ويوضح التقرير الذي نشرته جامعة واشنطن، أن الترخيص للقاح في الهند جاء استناداً إلى بيانات من التجارب السريرية التي أجرتها شركة «بهارات بيوتيك إنترناشونال». وشارك فيها 3100 شخص في تجارب الجرعتين الأوليتين في مواقع مختلفة عبر الهند، و875 شخصاً آخر تلقوه كجرعة معززة.



عن مدة استمرار الحماية التي يوفرها اللقاح. يقول دايموند إن «الشركة الهندية المنتجة للقاح تراقب ذلك في البشر الذين حصلوا على اللقاح، ولكن تجاربنا في النماذج الحيوانية أثبتت أنه يوفر مناعة طويلة المدى».