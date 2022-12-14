بإطلالة أنيقة.. سمر يسري تستعرض جمالها داخل السيارة

نشرت الإعلامية سمر يسري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت سمر يسري، مرتدية سويت شيرت بسيط وناعم باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الذي يبرز جمال انوثتها.

وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوق رفيع في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.